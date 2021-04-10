Владимир Пресняков рассказал о своей опасной болезни

53-летний исполнитель рассказал о том, как справился с коварным заболеванием. Владимир Пресняков-младший не сумел избежать заражения коронавирусной инфекцией. Смертельно опасная болезнь протекала в его организме в тяжёлой форме.

Владимир Владимирович объяснил, что выкарабкался только благодаря помощи своей супруги Натальи Подольской.

"Я переболел настолько жёстко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьёзно, плохо и хреново. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребёнок. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь. Я бы никогда не поехал в больницу. Но она настояла", — рассказывает музыкант.

В больницу артист попал в тяжёлом состоянии, его жизнь находилась под угрозой. Преснякова поместили в реанимацию. Медикам с трудом удалось спасти звезду. Несмотря на наличие в организме антител, певец собирается сделать прививку от коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.