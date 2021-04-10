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Фото рыжебородого Бориса Моисеева произвело фурор

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Каждая новая весточка в микроблоге заслуженного артиста России находит восторженный отклик интернет-публики.

Фото рыжебородого Бориса Моисеева произвело фурор

Борис Моисеев живёт затворником после перенесённого в 2010 году инсульта.

Помогают больному артисту обслуживающий персонал и личный помощник Моисеева Сергей Горох.

Публика не скупится на добрые слова поддержки 67-летнему артисту, который вынужден был отказаться от сценической деятельности из-за своего недуга.

В Instagram-аккаунте Бориса Михайловича появилась архивный снимок 1987 года.

На фото запечатлён молодой Моисеев. Со снимка на нас смотрит красивый рыжебородый мужчина, которому на плечи поставили длинные ноги две красавицы.

Поклонники артиста восторженно оценили фотографию из прошлого.

"Рыжеволосый красавец с бородой!",

"Обожаю. Энергия бешеная. Дай Бог Вам здоровья! Вы лучший",

"Не раз была на его концерте, до сих пор вспоминаю. Здоровья вам",

"Борис, боритесь!", — комментируют снимок интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
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