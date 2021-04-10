Русалка российской эстрады посетила кабинет косметолога и вышла оттуда страшно "красивой".
47 летняя певица уделяет много времени уходу за своей внешностью. Наташа Королёва является частым гостем в кабинете косметолога.
Жизнерадостная и задорная певица решила показать подписчикам итоги своего сказочного "преображения".
Наташа Королёва опубликовала видео. на котором с трудом можно узнать исполнительницу хита "Жёлтые тюльпаны".
Певица словно стала жертвой неудачной пластической операции. Звезда явно перестаралась с "уколами красоты". Огромные губы и бугры на лице явно неестественного происхождения повергли публику в шок.
Сама Наташа была в высшей степени довольна изменениями своей внешности.
"Ну разве не хороша? Хороша! Вот это губки, вот это щечки! Лена, ты богиня, золотые руки! Вот это я сходила к косметологу! Все на место мне поставили, как надо! Красота — страшная сила!", — объяснила на видео восторженная певица.
Впрочем, Наташа не стала долго водить публику за нос и объяснила, что воспользовалась специальным видео фильтром, который делает лицо как у гламурных девушек из Instagram.
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