Наташа Королёва напугала поклонников своим внешним видом

Русалка российской эстрады посетила кабинет косметолога и вышла оттуда страшно "красивой".

Наташа Королева : красота - страшная сила !!! #наташакоролева​ апрель 2021

47 летняя певица уделяет много времени уходу за своей внешностью. Наташа Королёва является частым гостем в кабинете косметолога.

Жизнерадостная и задорная певица решила показать подписчикам итоги своего сказочного "преображения".

Наташа Королёва опубликовала видео. на котором с трудом можно узнать исполнительницу хита "Жёлтые тюльпаны".

Певица словно стала жертвой неудачной пластической операции. Звезда явно перестаралась с "уколами красоты". Огромные губы и бугры на лице явно неестественного происхождения повергли публику в шок.

Сама Наташа была в высшей степени довольна изменениями своей внешности.

"Ну разве не хороша? Хороша! Вот это губки, вот это щечки! Лена, ты богиня, золотые руки! Вот это я сходила к косметологу! Все на место мне поставили, как надо! Красота — страшная сила!", — объяснила на видео восторженная певица.

Впрочем, Наташа не стала долго водить публику за нос и объяснила, что воспользовалась специальным видео фильтром, который делает лицо как у гламурных девушек из Instagram.