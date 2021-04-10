Васильев заподозрил Софию Ротару в связи с потусторонними силами

Только так ведущий "Модного приговора" может объяснить секрет вечной молодости главной "хуторянки" российской эстрады.

Александр Васильев убеждён, что певица договорилась с высшими силами, которые согласились не отбирать у Ротару красоту и молодость.

Историк моды предполагает, что без волшебства София Ротару не смогла бы так прекрасно выглядеть в свои 73 года.

Васильев подозревает, что София Ротару хранит некий секрет, который никому не рассказывает.

"Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости", — цитирует слова Васильева издание "7 дней".

Телеведущий отметил также отличную работу стилиста народной артистки СССР.

Он вспомнил, что ни разу не видел, чтобы София Михайловна появлялась на публике безвкусно одетой.

"Они знают, что ей идет: вертикальные линии, например. Ротару выбирает верную длину, правильную долю прозрачности", — похвалил Васильев певицу.

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