Лера Кудрявцева прокомментировала скандал на шоу Галкина

Долина приняла участие в программе Галкина "Музыкалити", где резко высказалась о музыкальных способностях и самомнении звезды интернета Вали Карнавал.

Лера Кудрявцева решила поделиться с подписчиками своим мнением по поводу обсуждаемого инцидента.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" встала на строну Ларисы Долиной. При этом звезда ТВ не увидела ничего особенно предосудительного в поведении 19-й блогерши Вали Карнавал, которая стала гостьей шоу супруга Аллы Пугачёвой.

"Валя несмотря на то, что ни вокалистка и ни артистка, вела себя непринужденно. Но я не к тому, как она себя вела, у меня претензий на этот счет нет. Я к тому, что сейчас другое поколение. Раньше молодежь была другой. Ко взрослым мы относились с особенным пиететом. Сейчас вообще такого нет, они могут себя вести расхлябанно, им вообще все по барабану, живут одним днем", — объяснила Кудрявцева.

Лера отметила, что не обобщает и не склонна критиковать всех представителей молодого поколения.

Звезда ТВ увидела проблему в том, что молодые люди не тянутся к знаниям, поэтому их слава недолговечна.

"Ок, сейчас все хорошо. А дальше что? Да, сейчас она звезда TikTok, но это никогда не станет классикой: три аккорда, три припева. Книг не читают, ни к чему не стремятся. Я не против этой девочки. Я просто удивляюсь новому поколению", — поделилась своей точкой зрения Лера в Instagram.

Кудрявцева пошутила, что возможно стала старой брюзгой, признаваясь. что не многого не понимает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.