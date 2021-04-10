Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бутусов рассказал о причине распада "Наутилуса Помпилиуса"
Виктория Боня считает, что принц Филипп умер ещё год назад
Мама Давида Манукяна уверена, что будет идеальной свекровью
Жена Гарика Мартиросяна потребовала у мужа машину
Авиасообщение с Турцией могут ограничить из-за всплеска COVID-19
В Уфе гастарбайтер уделял странные знаки внимания малолетней
Байден назвал принца Филиппа "чертовски классным парнем"
Скончался рэпер DMX
Минобороны рассекретило документы по первому отряду космонавтов

Лера Кудрявцева прокомментировала скандал на шоу Галкина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Долина приняла участие в программе Галкина "Музыкалити", где резко высказалась о музыкальных способностях и самомнении звезды интернета Вали Карнавал.

Лера Кудрявцева прокомментировала скандал на шоу Галкина

Лера Кудрявцева решила поделиться с подписчиками своим мнением по поводу обсуждаемого инцидента.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" встала на строну Ларисы Долиной. При этом звезда ТВ не увидела ничего особенно предосудительного в поведении 19-й блогерши Вали Карнавал, которая стала гостьей шоу супруга Аллы Пугачёвой.

"Валя несмотря на то, что ни вокалистка и ни артистка, вела себя непринужденно. Но я не к тому, как она себя вела, у меня претензий на этот счет нет. Я к тому, что сейчас другое поколение. Раньше молодежь была другой. Ко взрослым мы относились с особенным пиететом. Сейчас вообще такого нет, они могут себя вести расхлябанно, им вообще все по барабану, живут одним днем", — объяснила Кудрявцева.

Лера отметила, что не обобщает и не склонна критиковать всех представителей молодого поколения.

Звезда ТВ увидела проблему в том, что молодые люди не тянутся к знаниям, поэтому их слава недолговечна.

"Ок, сейчас все хорошо. А дальше что? Да, сейчас она звезда TikTok, но это никогда не станет классикой: три аккорда, три припева. Книг не читают, ни к чему не стремятся. Я не против этой девочки. Я просто удивляюсь новому поколению", — поделилась своей точкой зрения Лера в Instagram.

Кудрявцева пошутила, что возможно стала старой брюзгой, признаваясь. что не многого не понимает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Валя Карнавал не отреагировала на критику Ларисы Долиной
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Меган Маркл проигнорирует похороны принца Филиппа
Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной
Названы дата и место прощания с Рудольфом Фурмановым
Зачем женщины надевают на себя "ослиную шкуру"
Данила Козловский рассказал о внебрачном ребёнке
Бурунов поздравил с днём рождения важную в его жизни девушку
Бутусов рассказал о причине распада "Наутилуса Помпилиуса"
Виктория Боня считает, что принц Филипп умер ещё год назад
Мама Давида Манукяна уверена, что будет идеальной свекровью
Жена Гарика Мартиросяна потребовала у мужа машину
Популярное
Новости Украины
Эдуард Басурин: украинские морпехи бегут из Донбасса

Военнослужащие Вооружённых сил Украины массово покидают расположения частей вдоль линии соприкосновения с позициями ополченцев Донбасса.

Эдуард Басурин: украинские морпехи бегут из Донбасса
НАТО окружает "Северный поток-2"
Мир. Новости мира
НАТО окружает "Северный поток-2"
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
Мир. Новости мира
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Мировая кооперация
Россия может нанести болезненный удар по планам США
Общество
В дом принца Гарри и Меган Маркл ежемесячно вызывают полицию
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников