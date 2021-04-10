Виктория Боня считает, что принц Филипп умер ещё год назад

Герцог Эдинбургский ушёл из жизни 9 апреля, не дожив до векового юбилея двух месяцев.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня является сторонницей теории заговора. Она нередко выступала против внедрения 5G, а также утверждала, что прививки от коронавируса могут вызывать женское бесплодие.

Боня снова отличилась в Сети. Звезда ТВ и интернета не могла пройти мимо известия о том, что скончался супруг Елизаветы II.

Викторию это известие сильно удивило, потому что она была уверена, что Герцог Эдинбургский ушёл из жизни уже давно.

"Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?" — предположила Боня под постом, посвящённом кончине представителя монаршей фамилии.

Интернет-пользователей очень позабавило это утверждение, и они принялись упражняться в остроумии.

"Разумеется, просто всех чипировали и стерли из памяти"; "Боня как всегда"; "Совсем тетя ку-ку"; "Скрывали, чтобы пенсию его получать"; "Конечно, это все 5G!" — прокомментировали предположение Виктории в Сети.

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