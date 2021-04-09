Скончался рэпер DMX

Пятидесятилетний рэпер Эрл Симмонс, он же DMX, скончался в 50-летнем возрасте. Причиной смерти стала передозировка наркотических веществ.

2 апреля из-за нее он потерял сознание у себя дома. Развился сердечный приступ. Рэпера срочно отправили в больницу Уайт-Плейнс, где он несколько дней существовал на аппаратах жизнеобеспечения.

DMX был трижды номинирован на премию «Грэмми». Помимо занятий музыкой, он снимался в ряде фильмов, например, «Живот», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».

Намного лучше дела у Канье Уэста: он всего лишь разводится с Ким Кардашьян, причем цивилизованно и без истерик.