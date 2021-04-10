Бутусов рассказал о причине распада "Наутилуса Помпилиуса"

Музыкант пролил свет на причины раскола в легендарном коллективе.

Вячеслав Бутусов стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Рокер объяснил почему мега популярна группа "Наутилиус Помпилиус" прекратила своё существование.

Бутусов уверен, что группа распалась из-за недоразумения.

"Вступили в силу обстоятельства, к которым мы не были готовы. Уход музыкантов из коллектива, смена составов", — рассказал Вячеслав Бутусов в интервью.

Музыкант отметил, что в один момент он и его коллеги по музыкальному коллективу почувствовали растерянность.

Общая неуверенность и привела к смерти группы.

Группа "Наутилиус Помпилиус" начала своё существование в 1982 году. Её организовали Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий.

Коллектив имел сумасшедший успех у публики, Удивительно, но группа развалилась на пике своей популярности — в 1997-м.

"Наутилиус Помпилиус" выпустил двенадцать альбомов и огромное количество хитов. Многие песни группы становятся любимыми у новых и новых поколений слушателей.

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