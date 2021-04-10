Названы дата и место прощания с Рудольфом Фурмановым

Руководитель театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова ушёл из жизни в возрасте 82-х лет.

О том, как будет организовано прощание с режиссёром Рудольфом Фурмановым, сообщается на сайте театра.

"Прощание состоится в его театре 12 апреля в 11:00 (Большой проспект Петроградской Стороны, 35/75). В 14:00 в Николо-Богоявленском морском соборе (Никольская площадь, 1/3), где в блокаду крестили маленького Рудольфа, состоится отпевание. Похороны пройдут на Большеохтинском кладбище (проспект Металлистов, 5), где упокоены его близкие", — сообщили в учреждении культуры.

Публикация театра о кончине Рудольфа Фурманова озаглавлена словами: "Театр Миронова осиротел".

Причиной смерти Рудольфа Фурманова стал оторвавшийся тромб.

"Он ни на минуту не падал духом. Шёл вперед, не жаловался. Спасибо всем, кто помогал нам в эти драматические четыре месяца его болезни. Накануне врачи сказали, что у РД (так Фурманова всегда называли в театральной среде) есть все шансы на полное выздоровление. Но утром оторвался тромб. Во сне", — сообщалось ранее на сайте петербургского театра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.