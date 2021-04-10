Началось всё с безобидного поста Гарика Мартиросяна о московской погоде. Резидент шоу Comedy Club разместил в своём микроблоге кадры "ласковой" московской весны.
На видео уроженец солнечной Армении зябко кутается в куртку, накинув на голову капюшон поверх кепки. Вокруг завывает ветер. В лицо юмористу бьют снежинки. Под видео в посте Гарик поиронизировал над весенней погодой в столице.
"В Москве весна! А какая погода у вас в городе?" — спросил Мартиросян поклонников.
На видео комик, морщась от сильного ветра, задаётся и другим вопросом.
"Думаю, лыжи купить или санки? Что порекомендуете? Или шубу?" — обращается Гарик к фолловерам.
На этот вопрос тут же нашлась, что ответить его супруга Жанна Левина.
"Машину мне купи. Я уже задолбалась всю зиму на лыжах!" — написала женщина.
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