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Жена Гарика Мартиросяна потребовала у мужа машину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Началось всё с безобидного поста Гарика Мартиросяна о московской погоде. Резидент шоу Comedy Club разместил в своём микроблоге кадры "ласковой" московской весны.

На видео уроженец солнечной Армении зябко кутается в куртку, накинув на голову капюшон поверх кепки. Вокруг завывает ветер. В лицо юмористу бьют снежинки. Под видео в посте Гарик поиронизировал над весенней погодой в столице.

"В Москве весна! А какая погода у вас в городе?" — спросил Мартиросян поклонников.

На видео комик, морщась от сильного ветра, задаётся и другим вопросом.

"Думаю, лыжи купить или санки? Что порекомендуете? Или шубу?" — обращается Гарик к фолловерам.

На этот вопрос тут же нашлась, что ответить его супруга Жанна Левина.

"Машину мне купи. Я уже задолбалась всю зиму на лыжах!" — написала женщина.

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Как Живет Гарик Мартиросян и Сколько Он Зарабатывает
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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