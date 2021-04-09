Семён Слепаков стал гостем шоу Азамата Мусагалиева. От участников программы требуется честно отвечать на вопросы. В случае неправильного ответа приходится откупаться откровенными историями из своей жизни.
Шоумен вспомнил о случае, который произошёл с ним в третьем классе. Слепаков рассказал, что рос непослушным ребёнком и часто нарушал запреты взрослых. Строгая учительница советской закалки однажды уличила его за игрой со вкладышами от жевательной резинки. Подобные развлечения были под запретом в образовательном учреждении.
Семён попытался спрятать следы "преступления".
"А я рванул в туалет, положил вкладыши в трусы и сделал вид, что писаю. Она зашла за мной, засунула руку в трусы, достала вкладыши, выбросила их и повела в класс", — вспомнил Семён.
Более того, учительница рассказала эту историю перед всем классом, поэтому ребята ещё долго смеялись над ним.
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