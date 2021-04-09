Слепаков рассказал о главном конфузе своего детства

Семён Слепаков стал гостем шоу Азамата Мусагалиева. От участников программы требуется честно отвечать на вопросы. В случае неправильного ответа приходится откупаться откровенными историями из своей жизни.

Я себя знаю! Семён Слепаков х Азамат Мусагалиев

Шоумен вспомнил о случае, который произошёл с ним в третьем классе. Слепаков рассказал, что рос непослушным ребёнком и часто нарушал запреты взрослых. Строгая учительница советской закалки однажды уличила его за игрой со вкладышами от жевательной резинки. Подобные развлечения были под запретом в образовательном учреждении.

Семён попытался спрятать следы "преступления".

"А я рванул в туалет, положил вкладыши в трусы и сделал вид, что писаю. Она зашла за мной, засунула руку в трусы, достала вкладыши, выбросила их и повела в класс", — вспомнил Семён.

Более того, учительница рассказала эту историю перед всем классом, поэтому ребята ещё долго смеялись над ним.