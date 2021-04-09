Лариса Долина приняла участие в шоу "Музыкалити", которое ведёт Максим Галкин. Там Лариса Александровна столкнулась лицом к лицу с популярной тиктокершей Валей Карнавал.
Маститая исполнительница не смогла сдержать негативных эмоций, слушая пение звезды интернета. Долину возмутило то, что девушка не попадает ни в одну ноту. Народная артистка даже хотела покинуть шоу, настолько ей было невыносимо слушать пение самоуверенной Вали.
"Долина такая душная, от неё веет каким-то раздражением и неуважением";
"Неприятная женщина. Я понимаю, она профессионал, но её поведение… Смахивает на старуху из паспортного стола. Не люблю такую энергетику";
"Не являюсь фанатом ни Ларисы, ни Вали, но поведение Ларисы в этой программе просто шокировало", — комментировали ситуацию интернет-пользователи.
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