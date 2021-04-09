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Алла Пугачёва записала душевную песню для фильма о Чернобыле

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На больших экранах кинотеатров в скором времени выйдет фильм Данилы Козловского "Чернобыль", повествующий об аварии на чернобыльской атомной электростанции.

Музыкальный клип на песню Аллы Пугачевой к фильму «Чернобыль»

Для фильма Алла Пугачёва записала очень трогательную песню, видео с которой опубликовал на своей странице в Instagram Максим Галкин. Примадонна исполнила композицию, написанную на стихи Татьяны Снежиной "Мы в этой жизни только гости".

Алла Борисовна не понаслышке знает о той страшной катастрофе, так как приезжала в Чернобыль с концертом, чтобы поддержать людей, оказавшихся в эпицентре трагедии.

"Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть её жизни, потому что в далеком 86-ом году Алла и её коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошёл на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но всё же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", — написал Галкин под видео.

Супруг Примадонны отметил, что это был не просто концерт, а общение на особом уровне сочувствия.

"Это был необыкновенный концерт со слезами на глазах и долгожданными улыбками на измученных лицах людей. И до сих пор не заживает рана от воспоминаний об этих зрителях на концерте, большинство из которых были обречены на нездоровье и даже смерть. Перед Аллой сидели самоотверженные люди, герои наших дней", — отметил Максим.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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