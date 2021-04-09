Гарик Мартиросян пожаловался на жестокие правила русского языка

Резидент Comedy Club армянского происхождения ужаснулся, насколько сложны правила "великого и могучего".

Гарик Мартиросян опубликовал в своём Instagram графически оформленную шутку с ошибкой. Комик обратил внимание на то, что кто-то написала слово "сжигал" через букву "з".

"А я боюсь тех, кто пишет "сжигал" через "з". А ещё больше я боюсь тех, кто вместо юмора наслаждается нахождением опечаток в инстаграме… Или опечатков в инстаграме…? Опечатков… Опечаток… Или Инстаграм с большой?!?! Ой, как страшно стало. Теперь не усну! Или не засну… Всё! Я спатки. АА это легальное слово — спатки? (А дефис перед спатки нужен?) Может скобка и потом вопросительный? Хелп ми!", — запаниковал юморист.

Подписчики поддержали Мартиросяна.

"Узбагойтес и збите", — посоветовали ему фолловеры. "Ахахах!!! Тоже бесят эти правильные грамотеи!!! Как будто в жизни нет ничего интереснее чем исправления ошибок!!!" — прокомментировали пост комика в Сети.

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