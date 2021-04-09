Панин раскрыл коварные планы запада против России

Алексей Панин эмигрировал с дочкой Анной в Испанию. Артист приобрёл небольшую квартиру в курортном городке Торревьеха, где проживает немало русских эмигрантов.

Звезда фильма "Жмурки" опубликовал в Instagram яркий снимок. Вокруг него — пейзаж оживлённой улочки уютного города, расположенного где-то в США. Панин жмурится от яркого южного солнышка. При этом артиста не оставляют мысли о многострадальной родине.

"В тылу "врага". Они тут ночами не спят, всё думают как у Российских стариков пенсии забрать и в Саратове дороги разрушить (хотя это они уже сделали). Теперь ставят очередные задачи как на**рать "Великой" Руси", — подписал кадр Алексей Панин.

Подписчики оценили патриотический настрой артиста-эмигранта.

"А душа твоя всё-таки принадлежит России!" — пишут фолловеры. "Классная фотка. Яркая такая. Ах захотелось прогуляться в тыл "врага", — написали поклонники артиста.

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