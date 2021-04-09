Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спящие под наркозом крысы помогут диагностировать рак
Минпромторг исключил полный переход на расчёты в нацвалютах
Какие заболевания можно определить по запаху кожи?
Минтруд объяснил, почему реальные зарплаты то растут, то падают
Россияне стали чаще интересоваться авиабилетами в Италию и Тунис
Состояние хоккеиста Емелина в реанимации улучшилось
Поменяли на Меняйло: глава Северной Осетии ушёл в отставку
"КАМАЗ" нарастил производство на треть
И даже мороз: в ФАС уточнили причины резкого роста цен на топливо

Панин раскрыл коварные планы запада против России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алексей Панин эмигрировал с дочкой Анной в Испанию. Артист приобрёл небольшую квартиру в курортном городке Торревьеха, где проживает немало русских эмигрантов.

Панин раскрыл коварные планы запада против России

Звезда фильма "Жмурки" опубликовал в Instagram яркий снимок. Вокруг него — пейзаж оживлённой улочки уютного города, расположенного где-то в США. Панин жмурится от яркого южного солнышка. При этом артиста не оставляют мысли о многострадальной родине.

"В тылу "врага". Они тут ночами не спят, всё думают как у Российских стариков пенсии забрать и в Саратове дороги разрушить (хотя это они уже сделали). Теперь ставят очередные задачи как на**рать "Великой" Руси", — подписал кадр Алексей Панин.

Подписчики оценили патриотический настрой артиста-эмигранта.

"А душа твоя всё-таки принадлежит России!" — пишут фолловеры.

"Классная фотка. Яркая такая. Ах захотелось прогуляться в тыл "врага", — написали поклонники артиста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Про жилье в Испании
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Какие заболевания можно определить по запаху кожи?
Минтруд объяснил, почему реальные зарплаты то растут, то падают
Россияне стали чаще интересоваться авиабилетами в Италию и Тунис
Роза Сябитова объяснила, почему она смотрится в кадре помпушечкой
Состояние хоккеиста Емелина в реанимации улучшилось
Поменяли на Меняйло: глава Северной Осетии ушёл в отставку
Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить
"КАМАЗ" нарастил производство на треть
И даже мороз: в ФАС уточнили причины резкого роста цен на топливо
Польховский объяснил уход из сборной России по биатлону
Популярное
Евросоюз
Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Мир. Новости мира
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой
Валютный
Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
Мир. Новости мира
Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Мир. Новости мира
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников