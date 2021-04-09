Меладзе трогательно поздравил Джанабаеву с днём рождения

Девятого апреля экс-солистке группы "ВИА ГРА" исполнился 41 год. Альбина Джанабаева недавно ошарашила всех известием о том, что ждёт ребёнка.

У Меладзе есть три взрослые дочери от предыдущего брака. Двоих сыновей ему подарила Альбина Джанабаева. Младшему сыну известной четы шесть лет.

Валерий Меладзе ранее объяснил, что за его столом найдётся место для всех его детей, однако понадобится ещё один стул.

Валерий Шотаевич написал в Instagram поздравление любимой супруге.

"Альбинушка, с днём рождения!!! Люблю тебя!!! Будь счастлива со мной. Другого варианта нет!" — написал певец.

Ответ Альбины Джанабаевой не заставил себя долго ждать.

"Спасибо, Валерушка!!!!!!" — написала певица.

Такое нежное общение умилило поклонников звёздной пары.

"Боже, какое классное поздравление! Альбина счастливая женщина! С Днём рождения!" — написали фолловеры под постом исполнителя. "Девчонки, расходимся! Он женат", — пошутили поклонницы Меладзе.

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