Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Компании возьмут на работу более 62 тысяч человек в обмен на субсидии
Качество и воля: в Австрии могут одобрить "Спутник V" в обход EMA
Редькин хочет возглавить сборную России по биатлону
Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп
Стоимость Головина выросла на 4 млн евро
В Египте обнаружили город возрастом более 3400 лет
Кремль: "Есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война"
Простота, контроль и грабли: эксперт оценивает ситуацию с ростом цен
ОК упростили процесс решения проблем с авторизацией

Юрий Антонов появился на публике после болезни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Юрий Антонов посетил светское мероприятие. Певец стал гостем на закрытом гала-ужине, приуроченном к Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Юрий Антонов появился на публике после болезни

Антонов выглядел хорошо и охотно позировал журналистам в компании коллег-артистов. Долгое время время артист жил уединённо в своем загородном доме. У певца наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем. Три года назад Антонов травмировал колено, что привело к череде сложных операций. Восстановление потребовало много времени.

Музыкант объяснял, что боли по-прежнему его мучают. Изменений к лучшему в состоянии здоровья артиста пока нет. 

"Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьёзную операцию. После операции было очень больно", — цитирует слова Антонова "Комсомольская правда".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Юрий Антонов - Нет тебя прекрасней. FullHD. 2013
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Гориллы-самцы общаются друг с другом с помощью биения в грудь
Компании возьмут на работу более 62 тысяч человек в обмен на субсидии
Качество и воля: в Австрии могут одобрить "Спутник V" в обход EMA
Редькин хочет возглавить сборную России по биатлону
НАТО окружает "Северный поток-2"
Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп
Стоимость Головина выросла на 4 млн евро
В Египте обнаружили город возрастом более 3400 лет
Кремль: "Есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война"
Особенности национальной вакцинации
Популярное
Евросоюз
Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Мир. Новости мира
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой
Валютный
Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей
Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина подсознательно уже проиграла войну России Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Деньги
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников