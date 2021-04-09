Юрий Антонов появился на публике после болезни

Народный артист России Юрий Антонов посетил светское мероприятие. Певец стал гостем на закрытом гала-ужине, приуроченном к Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Антонов выглядел хорошо и охотно позировал журналистам в компании коллег-артистов. Долгое время время артист жил уединённо в своем загородном доме. У певца наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем. Три года назад Антонов травмировал колено, что привело к череде сложных операций. Восстановление потребовало много времени.

Музыкант объяснял, что боли по-прежнему его мучают. Изменений к лучшему в состоянии здоровья артиста пока нет.

"Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьёзную операцию. После операции было очень больно", — цитирует слова Антонова "Комсомольская правда".

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