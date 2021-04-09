Фанаты шоу "Маска" требуют сорвать маску со змеи

Любители самого интригующего шоу отечественного телевидения убеждены, что пора разоблачить участника, скрывающегося за костюмом пугающей рептилии.

"Маска". Змея - "Императрица"

Зрители шоу "Маска" считают, что змея слишком долго водит за нос членов жюри. При этом публика почти уверена, что роль чешуйчатого чудовища взяла на себя Ксения Собчак.

Поклонники передачи пишут свои догадки в официальных аккаунтах популярного шоу.

"Здесь по фигуре она подходит… Но про корону подсказка, и что таких, как она, много змей, но она — королевская кобра, — рассуждает одна из подписчиц аккаунта шоу в Instagram.

Другие сомневаются в том, что за маской змеи скрывается Ксения Анатольевна. Они не верят, что Собчак умеет настолько хорошо петь.

"Посмотрим, если это не фейк, тогда это шок", — отметила другая поклонница.

Нашлись сторонники и другого мнения. Некоторые предположили, что в роли змеи выступает выпускница фабрики звёзд Юлия Паршута.

Сама Собчак делала намёк в своём микроблоге, публикуя снимок, на котором у неё на шее красуется змея.