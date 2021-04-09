Людмила Поргина пожаловалась на недостаточные выплаты от государства.
Вдова Николая Кораченцова объяснила, что есть вещи, которые остаются для неё недостижимыми из-за нехватки денег.
Размер пенсии заслуженной артистки составляет 53 тысячи рублей.
"Я моталась по всей стране, это тяжелая жизнь, целыми днями в театре. Почему я не заслуживаю этого уважения? Я хотела бы [пенсию] 150 тысяч, чтобы поехать во Францию. Хочется что-нибудь купить: шапочку, шляпочку, модные очечки", — объяснила она в программе "Хватит слухов!" на телеканале ТВЦ.
Поргина рассказала, что дополнительный доход ей приносит сдача квартиры в аренду. Без арендных денег актриса уверена, что "умерла бы от голода".
Ранее супруга народного артиста РСФСР рассказывала, что ей платят половину заработной платы в театре "Ленком", где она работала вместе со знаменитым супругом.
Кроме того, женщине помогают дети.
Людмила Поргина после перенесенной коронавирусной инфекции несколько недель отдыхала в Турции.
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