Вдова Караченцова недовольна размером своей пенсии

Людмила Поргина пожаловалась на недостаточные выплаты от государства.

Вдова Николая Кораченцова объяснила, что есть вещи, которые остаются для неё недостижимыми из-за нехватки денег.

Размер пенсии заслуженной артистки составляет 53 тысячи рублей.

"Я моталась по всей стране, это тяжелая жизнь, целыми днями в театре. Почему я не заслуживаю этого уважения? Я хотела бы [пенсию] 150 тысяч, чтобы поехать во Францию. Хочется что-нибудь купить: шапочку, шляпочку, модные очечки", — объяснила она в программе "Хватит слухов!" на телеканале ТВЦ.

Поргина рассказала, что дополнительный доход ей приносит сдача квартиры в аренду. Без арендных денег актриса уверена, что "умерла бы от голода".

Ранее супруга народного артиста РСФСР рассказывала, что ей платят половину заработной платы в театре "Ленком", где она работала вместе со знаменитым супругом.

Кроме того, женщине помогают дети.

Людмила Поргина после перенесенной коронавирусной инфекции несколько недель отдыхала в Турции.

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