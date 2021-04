Исполнительница хита Baby One More Time Бритни Спирс смутила подписчиков новым видео в Instagram. В своём микроблоге она разместила ролик, в котором примерила на себя необычные наряды.

Один образ, в котором певица предстала в просвечивающем леопардовом комбинезоне, вызвал у поклонников исполнительницы недоумение. 39-летняя звезда находится не в лучшей своей форме, а вызывающий наряд подчеркнул неидеальную фигуру певицы. Образ американской поп-дивы назвали "странным" и "несексуальным".

Сама Бритни очень довольна своей внешностью и сохранила уверенность в том, что костюмчик пришёлся ей к лицу.

Нашлись строгие критики, которые не одобрили эксперименты с одеждой Бритни.

