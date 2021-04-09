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Бритни Спирс в полупрозрачном леопардовом костюме напугала фанатов

Шоу-бизнес » Зарубежный

Исполнительница хита Baby One More Time Бритни Спирс смутила подписчиков новым видео в Instagram. В своём микроблоге она разместила ролик, в котором примерила на себя необычные наряды.

Бритни Спирс в полупрозрачном леопардовом костюме напугала фанатов

Один образ, в котором певица предстала в просвечивающем леопардовом комбинезоне, вызвал у поклонников исполнительницы недоумение. 39-летняя звезда находится не в лучшей своей форме, а вызывающий наряд подчеркнул неидеальную фигуру певицы. Образ американской поп-дивы назвали "странным" и "несексуальным".

Сама Бритни очень довольна своей внешностью и сохранила уверенность в том, что костюмчик пришёлся ей к лицу.

"Я нашла свой кошачий костюм… Будьте радостными, друзья мои, и делайте то, что делает вас счастливыми, чёрт возьми!" — прокомментировала видео исполнительница.

Нашлись строгие критики, которые не одобрили эксперименты с одеждой Бритни.

"Бритни, с тобой всё в порядке? Ты выглядишь странно";

"И что нам делать с тобой? Ты супер странная";

"Дай знак, если тебе нужна помощь", — писали фанаты певицы под видео.

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Britney Spears - ...Baby One More Time (Official Video)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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