Звезда "Вечернего Урганта" получила штангой по голове

Алла Михеева пожаловалась подписчикам на неприятный инцидент.

Телеведущая, снимающая забавные родили для шоу "Вечерний Ургант" пострадала во время съёмок своего очередного "острого репортажа".

Алла Михеева, отличающаяся непосредственностью и особой настойчивостью в своей журналисткой работе, получила травму головы.

Непоседливая девушка опубликовала видео в Instagram, на котором пытается пройти под штангой, которую держал над головой мужчина в рубашке и галстуке.

Коллега Ивана Урганта решила пробежать под спортивным снарядом тогда, когда мужчина опускал штангу.

Тяжёлый предмет заехал Михеевой по затылку.

"Я даже чувствую — немножко вытекло", — сетует ведущая на видео.

Звезда ТВ подписала кадры "До и после", разместив рядом несколько эмодзи, которые выразили её боль. На смайликах изображён штангист, затем человечек с посиневшей головой, а затем и смеющаяся рожица.

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