Алла Михеева пожаловалась подписчикам на неприятный инцидент.
Телеведущая, снимающая забавные родили для шоу "Вечерний Ургант" пострадала во время съёмок своего очередного "острого репортажа".
Алла Михеева, отличающаяся непосредственностью и особой настойчивостью в своей журналисткой работе, получила травму головы.
Непоседливая девушка опубликовала видео в Instagram, на котором пытается пройти под штангой, которую держал над головой мужчина в рубашке и галстуке.
Коллега Ивана Урганта решила пробежать под спортивным снарядом тогда, когда мужчина опускал штангу.
Тяжёлый предмет заехал Михеевой по затылку.
"Я даже чувствую — немножко вытекло", — сетует ведущая на видео.
Звезда ТВ подписала кадры "До и после", разместив рядом несколько эмодзи, которые выразили её боль. На смайликах изображён штангист, затем человечек с посиневшей головой, а затем и смеющаяся рожица.
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