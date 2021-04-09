Не проходит и нескольких дней, как Гарик Харламов делится со своими подписчиками искромётными кадрами из программы "Давай поженимся". Резидента Comedy Club необыкновенно вдохновляет это шоу, которое является для комика неисчерпаемым источником юмора и сатиры.
Харламов мастерски монтирует кадры программы, показывая мелодраматическую силу шоу, на котором одинокие сердца ищут себе вторую половину.
Юморист порадовал аудиторию очередным видео коллажем.
Лариса Гузеева и Роза Сябитова вышли на сцену и исполнили с героями программы песню "Звёздочка моя ясная" группы "Цветы" Стаса Намина. Телесвахи разделили слова. Гузеева спела часть композиции со словами "А моя одна на века", а Сябитова — "Как ты от меня далека".
Завершением неуклюжего пения телеведущих Харламов сделал мем с кричащим сусликом, как бы сравнивая вокальные данные звёзд ТВ с истошным воплем забавного животного.
Подписчики оценили юмор Гарика.
"Единственный в этом ролике, у кого есть зачатки слуха — это суслик";
"Бузовой не хватает";
"Суслик лучше поёт", — написали под видео фолловеры.
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