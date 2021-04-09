Харламов сравнил пение Гузеевой и Сябитовой с воплями суслика

Не проходит и нескольких дней, как Гарик Харламов делится со своими подписчиками искромётными кадрами из программы "Давай поженимся". Резидента Comedy Club необыкновенно вдохновляет это шоу, которое является для комика неисчерпаемым источником юмора и сатиры.

Харламов мастерски монтирует кадры программы, показывая мелодраматическую силу шоу, на котором одинокие сердца ищут себе вторую половину.

Юморист порадовал аудиторию очередным видео коллажем.

Лариса Гузеева и Роза Сябитова вышли на сцену и исполнили с героями программы песню "Звёздочка моя ясная" группы "Цветы" Стаса Намина. Телесвахи разделили слова. Гузеева спела часть композиции со словами "А моя одна на века", а Сябитова — "Как ты от меня далека".

Завершением неуклюжего пения телеведущих Харламов сделал мем с кричащим сусликом, как бы сравнивая вокальные данные звёзд ТВ с истошным воплем забавного животного.

Подписчики оценили юмор Гарика.

"Единственный в этом ролике, у кого есть зачатки слуха — это суслик"; "Бузовой не хватает"; "Суслик лучше поёт", — написали под видео фолловеры.

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