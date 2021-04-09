Собчак рассказала о своих проблемах с деньгами

Ранее СМИ сообщали о том, что звезда ТВ и интернета берётся за любую работу, чтобы достроить свой особняк на Рублёвке.

Ксения Собчак любит хвастаться своими успехами в делах. Журналистка объясняла, что знает толк в финансовых вопросах, и почти все её начинания приносят солидный доход.

При этом Ксения Анатольевна подчёркивает, что много работает, чтобы обеспечить себе безбедное существование.

"Наконец-то хоть кто-то понял, что на самом деле я — бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза", — объяснила Собчак в своём телеграм-канале "Кровавая барыня".

Ксения объяснила, что все свои заработанные деньги вкладывает в развитие бизнеса. Возможно поэтому светская львица никак не достроит свою шикарную недвижимость.

Собчак поняла, что выдвигает малоправдоподобную для общества версию и заранее понимает, что в неё мало кто поверит.

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