Вера Брежнева в маленьком белом бикини в очередной раз восхитила поклонников.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала пост в лучших традициях Instagram. Как водится, глубокомысленные интеллектуальные мысли сопровождались весьма эротичной иллюстрацией.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" рассказала о своём похвальном увлечении чтением, однако фолловерам сложно было сосредоточиться на литературе, глядя на сказочную фигуру Веры.
"Я перестала считать занятость мерой важности. Больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен. И наконец-то вернула себе время на то, что я очень люблю — чтение. Поняла, как соскучилась по книгам. "Эссенциализм. Пусть к простоте" сейчас мне очень в тему", — подписала снимок очаровательная артистка.
Сетевые критики упрекнули Брежневу в том, что она использовала книгу как предлог продемонстрировать свои красивые формы.
"Я прям уткнула свой взгляд в идеальный торс. Даже пост не читала";
"Больше похоже, что вы показываете своё тело и купальник, а не книгу";
"Тут акцент на книгу надо делать или на бикини с трусами?";
"Если честно, то книгу-то я и не сразу заметил", — комментировали пост Веры Брежневой в Сети.
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