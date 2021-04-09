Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"

Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет. Актриса, известная зрителям по ролям в кино и на телевидении, боролась с онкологическим заболеванием.

Женщина не сумела победить рак.

Белла Шпинер — уроженка Белоруссии. Она окончила Минское училище искусств и Белорусскую государственную академия в 2000 году.

С 2002-го Шпинер играла в Республиканском театре белорусской драматургии.

В России актриса стала известна публике благодаря сыгранным ролям в сериалах "Мухтар. Новый след", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и "Журов-2".

Всего в кинематографическом списке актрисы более пятнадцати фильмов. Артистка также прояляла себя в музыкально творчестве, являясь солисткой группы "Дилижанс-jazz".

Ранее "Прада, ру" сообщала о кончине Народной артистки России, актрисы Малого театра Ольги Пашковой, которая также скончалась от онкологии.

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