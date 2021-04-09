В деле о наследстве Дмитрия Марьянова поставлена точка

Вдова актёра Ксения Бик намеревалась получить всё наследство покойного супруга, однако суд учёл интересы и других родственников звезды.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в результате отрыва тромба. Актёр в момент смерти находился в реабилитационном центре, куда его направила на лечение от алкоголизма супруга.

Как сообщает "Газета. ru" со ссылкой на Telegram-канал 112, за наследство боролись бывшая жена артиста Ольга Аносова, которая воспитывает от Марьянова сына Даниила. На имущество Дмитрия претендовал также отец артиста.

Судебные тяжбы были непростыми. Ксения не компенсировала родственникам покойного мужа средства за свою долю в трёхкомнатной квартире в столице.

Женщина должна была отдать шесть миллионов рублей, однако не сделала этого, поэтому суд постановил передать эту недвижимость отцу и сыну Марьянова. Вдова же переехала в однокомнатную квартиру.

Ксении Бик досталась иномарка и мотоцикл покойного супруга. Также ей перечислили часть денег со счетов актёра.

Родственники Марьянова стали обладателями трёхкомнатной квартиры и просторного особняка, принадлежавших Дмитрию.

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