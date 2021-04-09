Художник Борис Кочейшвили, с которым звезда "Служебного романа" ранее состояла в браке, прописан и проживает в квартире актрисы.
Лия Ахеджакова готовится отметить своё 83-летие. Актриса опасается появляться на публике в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире, поэтому любая весточка от народной артистки России ценна.
Лию Меджидовну некоторое время назад возмутила весть о том, что её бывший супруг, с которым они расстались двадцать лет назад, женится вновь.
Перспектива, что Борис Кочейшвили приведёт в её дом новоиспечённую жену не понравилась актрисе. Чтобы избежать нежелательных последствий, артистка решила искать правду в суде.
Ахеджакова подала в суд на экс-супруга, надеясь выписать его из квартиры, которая принадлежит ей.
Художник понял, что закон не на его стороне, поэтому добровольно выписался из квартиры. Причин для судебных тяжб больше у экс-супругов нет. Дело решилось мирным путём.
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