Виктор Салтыков рассказал о рождении младшего сына

Супруга певца Виктора Салтыкова была ошарашена, когда поняла, что беременна. Певцу на тот момент было уже 50 лет.

Салтыков рассказал, что новость о скором прибавлении в семье удивила не только поклонников.

"Когда жена забеременела сыном, мне было 50. Она тогда сказала: "Я думала, ты уже и не способен на такие подвиги". На самом деле, после рождения Святослава у меня произошло переформатирование. До этого я не знал, что делать дальше", — рассказал исполнитель в интервью программы "Мой герой" на ТВЦ.

Салтыков объяснил, что отцовство раскрасило его жизнь яркими красками. Ему было приятно почувствовать себя папой.

Сыну певца Святославу исполнилось двенадцать лет. У Салтыкова есть также 25-летняя дочь Анна и 33-летняя дочь Алиса, рождённая в браке с Ириной Салтыковой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.