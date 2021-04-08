Супруга певца Виктора Салтыкова была ошарашена, когда поняла, что беременна. Певцу на тот момент было уже 50 лет.
Салтыков рассказал, что новость о скором прибавлении в семье удивила не только поклонников.
"Когда жена забеременела сыном, мне было 50. Она тогда сказала: "Я думала, ты уже и не способен на такие подвиги". На самом деле, после рождения Святослава у меня произошло переформатирование. До этого я не знал, что делать дальше", — рассказал исполнитель в интервью программы "Мой герой" на ТВЦ.
Салтыков объяснил, что отцовство раскрасило его жизнь яркими красками. Ему было приятно почувствовать себя папой.
Сыну певца Святославу исполнилось двенадцать лет. У Салтыкова есть также 25-летняя дочь Анна и 33-летняя дочь Алиса, рождённая в браке с Ириной Салтыковой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...