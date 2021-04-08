Сергей Лазарев не сдержал слёз в эфире телевизионного шоу

Сергея Лазарева глубоко впечатлило выступление одной из конкурсанток музыкальной программы "Ну-ка, все вместе!".

«Ну-ка, все вместе!» | Выпуск 6. Сезон 3 | Ксения Бахчалова , «Не для меня придет весна»|

Исполнитель в новом выпуске шоу не сумел остаться равнодушным, слушая пение талантливой участницы программы по имени Ксения Бахчалова.

У Лазарева, возглавляющего судейскую "сотню", на глазах выступили слёзы из-за чудесного вокала девушки.

Артист пожелал поделиться с подписчиками своими эмоциями, опубликовав в своём аккуанте видео ролик с пением сладкоголосой конкурсантки.

Её голос артист охарактеризовал как "ангельский" и "магический".

"Я не смог сдержать слёз! Невероятно трогательное выступление и ангельское пение", — цитируют певца "Дни. ру".

Сергей Лазарев уверен, что певица получила 100 баллов заслуженно. Он также отметил, что считает Бахчалову своим фаворитом.