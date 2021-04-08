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Собчак не под силу достроить особняк на Рублёвке

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Промоутер Алина Красная предполагает, что у Ксении Собчак имеются финансовые проблемы. К такому выводу она пришла, наблюдая за недостроенным таунхаусом светской львицы на Рублёвке.

Собчак не под силу достроить особняк на Рублёвке

Проумоутер считает, что Ксения Собчак хватается за любую работу, чтобы справиться с нехваткой средств. Журналистка особенно рьяно взялась за рекламу.

Ксения Анатольевна не может завершить строительство особняка, который возведён в элитном подмосковном посёлке.

Как сообщает "Комсомольская правда", это уже второй дом, который Собчак приобретает на Рублёвке, но, чтобы осуществить задуманное до конца, у звезды ТВ и интернета нет средств. Стройка в данный момент заморожена.

Кризис заставляет Собчак активнее работать в сфере рекламы, берясь за продвижения даже малоизвестных брендов.

"Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров", — заявила Красная в беседе с "Комсомольской правдой".

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НОВЫЙ ДОМ СОБЧАК ЗА 40 МЛН
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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