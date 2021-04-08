Собчак не под силу достроить особняк на Рублёвке

Промоутер Алина Красная предполагает, что у Ксении Собчак имеются финансовые проблемы. К такому выводу она пришла, наблюдая за недостроенным таунхаусом светской львицы на Рублёвке.

Проумоутер считает, что Ксения Собчак хватается за любую работу, чтобы справиться с нехваткой средств. Журналистка особенно рьяно взялась за рекламу.

Ксения Анатольевна не может завершить строительство особняка, который возведён в элитном подмосковном посёлке.

Как сообщает "Комсомольская правда", это уже второй дом, который Собчак приобретает на Рублёвке, но, чтобы осуществить задуманное до конца, у звезды ТВ и интернета нет средств. Стройка в данный момент заморожена.

Кризис заставляет Собчак активнее работать в сфере рекламы, берясь за продвижения даже малоизвестных брендов.

"Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров", — заявила Красная в беседе с "Комсомольской правдой".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.