Жертва ДТП с участием Эдварда Била пришла в сознание после комы

Автомобиль Эдварда Била 1 апреля вылетел на встречную полосу, спровоцировав серьёзное ДТП с участием пяти автомобилей. Одна женщина, сидящая за рулём авто, серьёзно пострадала в момент столкновения. Жертвой ДТП стала консультант Госдумы Мария Артёмова.

Женщина долгое время находилась между жизнью и смертью. Врачам с трудом удалось привести её в сознание. Мария получила множественные травмы. У неё повреждены внутренние органы, а также сломаны ноги.

Артёмова находилась в коме и очнулась только шестого апреля. Адвокат пострадавшей рассказал о положительной динамике в её здоровье.

"Она пришла в себя — это факт, это очень хорошо. Намечено несколько операций", — рассказал Андрей Князев.

Эдвард Бил объяснил, что готов помочь женщине материально.

После хирургического вмешательства Марии предстоит долго восстанавливаться.

"Надо молиться за здоровье Марии. Если бы так можно было, я бы предпочёл оказаться на её месте. Готов заявить как мужик, что впервые в жизни я так оступился и совершил ошибку", — цитирует слова блогера "СтарХит".

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