Роза Сябитова изображает в своём Instagram-аккаунте забавного персонажа. Она перевоплощается в татарскую сваху, наряжается в пёстрые наряды, смешно повязывает платок и густо мажет брови.
Сябитова изобразила, что ей поступил важный звонок. По телефону якобы ей предложили должность министра одиночества.
Сваху предложение удивило, но, в конце концов, она согласилась взять на себя роль министра по борьбе с одиночеством.
"Министр одиночества! Если Родина скажет — надо! Сваха ответит — есть! А какую должность вы бы хотели занять?" — поинтересовалась ведущая у подписчиков.
Фолловеры оценили юмор Сябитовой.
"Роза, рассмешила, ей-богу! Какая Вы артистичная натура! Куда вы так надолго пропадали? Мы скучали!" — написали подписчики телесвахи.
Вероятно, Сябитова в своём юмористическом скетче обыграла новость о том, что в Японии появится специальная правительственная должность координатора по борьбе с одиночеством.
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