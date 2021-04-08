Алексей Панин пожаловался на голодную жизнь в Испании

Алексей Панин, который эмигрировал в курортный городок Торревьеха, повторил свой контент в Instagram, который уже публиковал несколько месяцев назад.

Ранее он заставлял свою дочку Нюсю воровать апельсины. Теперь объектом набега девочки, руководимой матёрым отцом, стали лимоны.

На видео девочка с жадностью срывает плоды, богатые витамином С. Алексей Панин объясняет ребёнку, что достаточно было сорвать всего-лишь один лимон к чаю, тогда как Нюся набрала целую охапку ярко-жёлтых фруктов.

В продолжении темы Алексей Панин опубликовал архивный снимок из России. На нём дочка запечатлена с банкой красной икры и бутербродами, щедро намазанными деликатесным продуктом.

"В России икру ложками ели, а в Испании лимоны к чаю воруем. Довела Европа!!!" — написал артист в Instagram.

Две истории Панин решил показать на контрасте, как бы жалуясь на неблагополучие своей европейской жизни.

Ранее артист объяснял, что воровать в Испании апельсины — бессмысленное занятие, так как эти фрукты растут там на каждом шагу и никому не нужны.

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