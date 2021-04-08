Можно я уйду? — Лариса Долина хотела покинуть шоу Максима Галкина

Лариса Долина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, проявила железный характер и раскритиковала уровень музыкального образования блогерши, с которой её поставили в пару на шоу "Музыкалити".

Музыкалити – Лариса Долина и Karna.val

Долина стала гостьей в YouTube-шоу Максима Галкина. Суть программы заключается в том, что лицом к лицу встречаются представители старшего и младшего поклонения сферы шоу-бизнеса.

Обычно маститые исполнители снисходительно относятся к творчеству кумиров молодёжи, иногда даже находя хорошие слова для своих партнёров по шоу.

Лариса Долина оказалась в этом плане непримиримой. Она раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Вали Karna.val.

Лариса Александровна не выдержала пытки творчеством молодого дарования и собиралась покинуть шоу досрочно.

"Макс, можно я уйду? Мне все это неинтересно и неприятно. Это всё паноптикум какой-то — разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда", — возмутилась Долина.

Karna.val, которая имеет многомиллионную аудиторию в TikTok, не обиделась на высказывание Ларисы Александровны и объяснила, что это нормально, когда люди разного поколения не могут понять друг друга.