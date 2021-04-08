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Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал развод с певицей

Шоу-бизнес

Ани Лорак и бизнесмен из Турции Мурат Налчаджиоглу расстались в 2019 году. Причиной разрыва стало то, что певица уличила мужа в измене, которую предприниматель признал.

Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал развод с певицей

"Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живёшь с человеком, а после определённой ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи", — рассказал бизнесмен в YouTube-шоу "Новини.live".

Мурат Налчаджиоглу уверен, что многое потерял, расставшись с женой. Он признался, что его "затянули клубы".

Мужчина собирается изменить свой образ жизни и начать вести себя серьёзнее. 44-летний бизнесмен встречается сейчас с 24-летней девушкой.

В браке бизнесмена с Ани Лорак родилась дочка София. Сейчас девочке девять лет. Ради дочери Мурат и Ани сохранили дружеские отношения.

"Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации. Слава богу, мы это всё решили — мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки", — сказал Налчаджиоглу.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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