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Эдвард Бил объяснил, как поможет пострадавшей по его вине женщине

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25-летний блогер Эдвард Бил спровоцировал серьёзное ДТП. По его вине столкнулись пять машин на Садовом кольце в Москве. Пострадавшая в массовой аварии Мария Артёмова сейчас лежит в клинике с тяжёлыми травмами.

Эдвард Бил объяснил, как поможет пострадавшей по его вине женщине

Популярному пранкеру, который сейчас находится под домашним арестом, грозит наказание за массовую автомобильную аварию.

Молодой человек отметил, что они с адвокатом делают всё возможное, чтобы помочь 40-летней Марии, которая получила множественные травмы.

"Я не могу её навестить. Мы едем встречаться с её представителями. Всем, чем смогу — помогу. Обсуждаю продажу всех своих машин", — цитирует слова Эдварда Била "СтарХит".

Звезда интернета отметил ранее, что не понимает, как оказался на встречной полосе.

 Интересы Артёмовой представляет адвокат Андрей Козлов.

"Очень надеемся, что он это осознал. Есть требования закона, что учитывается при назначении наказания. И, конечно, признание вины учитывается при назначении наказания. А вот в какой степени — учтёт суд, пока говорить преждевременно", — сказал юрист.

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