Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Goal: нападающий "Спартака" Ларссон заменит Холанна в "Боруссии"
Мужскую боль воспринимают серьёзнее, чем женскую
ЦБ предупредил об опасности стейблкойнов
Стала известна дата жеребьёвки полуфиналов Кубка России
Утренние размышления помогут развить лидерские качества
Переводы цифровых рублей будут бесплатными для россиян
Старт Roland Garros перенесли минимум на неделю
В Австралии обнаружили артефакты старше 35 тысяч лет
Российская фигуристка Грачёва будет выступать за Молдавию

Вдова Грачевского поздравила сына с первым днём рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Екатерина Белоцерковская опубликовала трогательные кадры с сыном Филиппом и его отцом, который скончался от коронавируса 14 января 2021 года на 72 году жизни.

Вдова Грачевского поздравила сына с первым днём рождения

Радость молодой матери от первого дня рождения сына была омрачена тем, что праздник ей приходится отмечать без любимого супруга.

Екатерина всё же нашла в себе силы и поздравила малыша в своём Instagram-аккаунте. Она разместила снимки из семейного альбома, на которых Борис Грачевский запечатлён с сыном.

"С днём рождения, мое маленькое сладкое чудо! Мое счастье! Моя жизнь! Ты — продолжение нашей с папой любви! Будь здоров и счастлив, мой пирожочек! Я всегда буду рядом, а папа будет охранять тебя с небес! Люблю…" — написала под постом Екатерина.

Подписчики поддержали вдову худрука детского киножурнала "Ералаш".

"Вы — счастливая женщина! У вас есть сын!";

"Катя, вам и вашему сыну здоровья, любви и счастья желаем!";

"И будь маминой опорой всегда!" — комментировали пост фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Никогда не поздно: 71-летний основатель «Ералаша» Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
ЦБ предупредил об опасности стейблкойнов
Стала известна дата жеребьёвки полуфиналов Кубка России
Упадок скифов вызван изменением их генофонда
Анна Семенович показала, какой была худой двадцать лет назад
Утренние размышления помогут развить лидерские качества
Переводы цифровых рублей будут бесплатными для россиян
Старт Roland Garros перенесли минимум на неделю
Выбрал город Дахаб: Андрей Губин эмигрировал из России
Архимандрит Александр (Глоба): Суррогатное материнство — страшный грех
В Австралии обнаружили артефакты старше 35 тысяч лет
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников