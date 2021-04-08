Вдова Грачевского поздравила сына с первым днём рождения

Екатерина Белоцерковская опубликовала трогательные кадры с сыном Филиппом и его отцом, который скончался от коронавируса 14 января 2021 года на 72 году жизни.

Радость молодой матери от первого дня рождения сына была омрачена тем, что праздник ей приходится отмечать без любимого супруга.

Екатерина всё же нашла в себе силы и поздравила малыша в своём Instagram-аккаунте. Она разместила снимки из семейного альбома, на которых Борис Грачевский запечатлён с сыном.

"С днём рождения, мое маленькое сладкое чудо! Мое счастье! Моя жизнь! Ты — продолжение нашей с папой любви! Будь здоров и счастлив, мой пирожочек! Я всегда буду рядом, а папа будет охранять тебя с небес! Люблю…" — написала под постом Екатерина.

Подписчики поддержали вдову худрука детского киножурнала "Ералаш".

"Вы — счастливая женщина! У вас есть сын!"; "Катя, вам и вашему сыну здоровья, любви и счастья желаем!"; "И будь маминой опорой всегда!" — комментировали пост фолловеры.

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