Актриса Ольга Пашкова скончалась от неизлечимой болезни

Директор Малого театра Тамара Михайлова не подтвердила информацию о том, что Ольга Пашкова болела коронавирусом.

Как сообщила Михайлова, летом прошлого года у артистки диагностировали онкологическое заболевание.

"Всё началось в августе. Она потеряла сознание на репетиции, не болела, ничего, а потом выяснилось, что у нее онкология. Мы помогали как могли, но обмануть болезнь не удалось", — рассказала руководитель театра Пятому каналу.

Михайлова отметила, что Ольга Пашкова продолжала работать до последнего. 55-летняя женщина самоотверженно выходила на сцену, несмотря на тяжёлую болезнь.

Пашкова окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. В Малом театре она работала с 1987 года. В 2006 году ей присвоили звание Народной артистки России.

Пашкова известна зрителям исполнением ролей в таких картинах, как "Вор", "Оно", "Бесы", "Артист и мастер изображения" и "Северный сфинкс".

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