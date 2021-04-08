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Анна Семенович показала, какой была худой двадцать лет назад

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Семенович опубликовала в Instagram старое видео, на котором выступает в паре с Романом Костомаровым на Чемпионате Европы по фигурному катанию более двадцати лет назад.

Анна Семенович показала, какой была худой двадцать лет назад

Семенович объяснила, что тогда не могла даже и предположить, что будет участницей группы "Блестящие" и оставит фигурное катание в прошлом.

"Я даже не могла подумать, что буду выступать в Кремле и Олимпийском, но не как фигуристка, а как певица. Жизнь иногда делает резкие повороты, но это так интересно. Любимые, никогда не сдавайтесь, идите за своей мечтой, и судьба удивит вас однажды", — написала артистка в Instagram.

Среди комментаторов нашлись те, кто полюбопытствовал, "когда начала расти её грудь".

Поклонники Анны были восхищены красотой Семенович, хотя и не сразу узнали своего кумира. Певица во времена своей юности была миниатюрной брюнеткой.

"Такая худенькая, чувственная и грациозная — красотка просто";

"Прекрасное и темпераментное выступление";

"Талантливый человек талантлив во всём", — комментировали кадры подписчики.

Одна из подписчиц отметила, что Анна и сейчас очень красива, однако ей следует заняться своей фигурой.

"Знаете, я очень довольна своей фигурой сейчас. Тогда я ничего не ела и всегда была голодной. В итоге испортила себе желудок", — написала в ответ Семенович.

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Anna Semenovich & Roman Kostomarov RUS - 2000 World Championships FD
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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