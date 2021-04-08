Геннадий Хазанов раскритиковал журналистскую манеру Собчак

Геннадий Хазанов объяснил, что не горит желанием смотреть резонансную беседу Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Народный артист РСФСР неоднозначное относится к эпатажной светской даме, ведущей активную журналистскую деятельность.

"У меня сложное отношение к этой неординарной женщине. Впервые я её увидел, когда она была школьницей, на даче её отца, и уже тогда она производила сложное впечатление", — рассказал Хазанов в передаче "Легенда" на RTVI.

Хазанов вспомнил фильм об Анатолии Собчаке, который снимала Ксения Анатольевна. Он обнаружил в картине нестыковки и "корневую неправду". При этом юморист считает Ксению одарённой и неординарной личностью.

Геннадий Викторович вспомнил тихую и скромную жизнь Георгия Вицина.

"И когда я смотрю, как живёт Ксения Анатольевна, то понимаю, что этот человек живёт под прямо противоположным знаком: чтобы было громко, чтобы было иногда назойливо. Это, конечно, дело вкуса, дело выбора, мне лично не близко, Повторяю: при всем её даровании и уме что-то меня стало смущать, поэтому я не бросился смотреть интервью", — отметил артист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.