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Геннадий Хазанов раскритиковал журналистскую манеру Собчак

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Геннадий Хазанов объяснил, что не горит желанием смотреть резонансную беседу Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Геннадий Хазанов раскритиковал журналистскую манеру Собчак

Народный артист РСФСР неоднозначное относится к эпатажной светской даме, ведущей активную журналистскую деятельность.

"У меня сложное отношение к этой неординарной женщине. Впервые я её увидел, когда она была школьницей, на даче её отца, и уже тогда она производила сложное впечатление", — рассказал Хазанов в передаче "Легенда" на RTVI.

Хазанов вспомнил фильм об Анатолии Собчаке, который снимала Ксения Анатольевна. Он обнаружил в картине нестыковки и "корневую неправду". При этом юморист считает Ксению одарённой и неординарной личностью.

Геннадий Викторович вспомнил тихую и скромную жизнь Георгия Вицина.

"И когда я смотрю, как живёт Ксения Анатольевна, то понимаю, что этот человек живёт под прямо противоположным знаком: чтобы было громко, чтобы было иногда назойливо. Это, конечно, дело вкуса, дело выбора, мне лично не близко, Повторяю: при всем её даровании и уме что-то меня стало смущать, поэтому я не бросился смотреть интервью", — отметил артист.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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