Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов ликует. Он ранее утверждал, что не причастен к гибели супруги.
"Столько месяцев на меня грязь лили. Если честно, на душе стало значительно легче", — признался Юрий, услышав официальный вердикт медиков.
Стали известны результаты экспертизы. Согласно им, певица скончалась от полиорганной недостаточности, которая дала о себе знать из-за хронических заболеваний и черепно-мозговой травмы.
В заключении говорится, что болезнь проявилась из-за злоупотребления спиртными напитками.
"Полиорганная недостаточность — это тяжелая стресс-реакция организма. Это совокупность недостаточности нескольких органов и систем, которые обеспечивают жизнеобеспечение человека", — цитирует слова врача Ирины Коваленко Пятый канал.
Дети Валентины Легкоступовой уверены, что вина Фирсова в смерти матери есть — если не прямая, то косвенная.
"И вот он сидит, выпивает, и вот он ей говорит: "Пожалуйста, ну давай со мной, давай со мной!" Понимаете, день можно отказаться, два, три, но через неделю всё равно, к сожалению, это неизбежно приведёт к тому, что другая сторона тоже начнёт выпивать", — объяснила дочь покойной исполнительницы Анетта Бриль Пятому каналу.
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