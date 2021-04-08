Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов ликует. Он ранее утверждал, что не причастен к гибели супруги.

"Столько месяцев на меня грязь лили. Если честно, на душе стало значительно легче", — признался Юрий, услышав официальный вердикт медиков.

Стали известны результаты экспертизы. Согласно им, певица скончалась от полиорганной недостаточности, которая дала о себе знать из-за хронических заболеваний и черепно-мозговой травмы.

В заключении говорится, что болезнь проявилась из-за злоупотребления спиртными напитками.

"Полиорганная недостаточность — это тяжелая стресс-реакция организма. Это совокупность недостаточности нескольких органов и систем, которые обеспечивают жизнеобеспечение человека", — цитирует слова врача Ирины Коваленко Пятый канал.

Дети Валентины Легкоступовой уверены, что вина Фирсова в смерти матери есть — если не прямая, то косвенная.

"И вот он сидит, выпивает, и вот он ей говорит: "Пожалуйста, ну давай со мной, давай со мной!" Понимаете, день можно отказаться, два, три, но через неделю всё равно, к сожалению, это неизбежно приведёт к тому, что другая сторона тоже начнёт выпивать", — объяснила дочь покойной исполнительницы Анетта Бриль Пятому каналу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.