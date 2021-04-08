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Звезда "Уральских пельменей" рассказала, где знакомится с холостяками

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юлия Михалкова знает, где наверняка можно встретить неженатого красавца.

Звезда "Уральских пельменей" рассказала, где знакомится с холостяками

Комедийная артистка, прославившаяся благодаря участию в шоу "Уральские пельмени", объяснила, где одинокие дамы могут встретить мужчину своей мечты.

Актриса рассказала о своей счастливой встрече.

"Представляете, сейчас была в магазине на районе, куда ходят все мои соседи. Встретила там соседа, вот вам кстати лайфхак, где можно встретить молодого, красивого и неженатого мужчину — в отделе полуфабрикатов!" — рассказала Юлия в Instagram.

В этом странном заявлении есть своя железобетонная логика.

В отдел полуфабрикатов наверняка наведываются мужчины, лишённые заботы супруги. Холостяки нередко составляют свой рацион из продуктов, которые легко приготовить.

Михалкова была рада приятной встрече с соседом, который поблагодарил её за полезную публикацию в Instagram.

"Он мне сказал: "Юля, я искал преподавателя, который позанимался бы со мной техникой речи. И водитель показал вашу сторис. Это самая полезная информация, которую я видел за последние полгода", — рассказала актриса.

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Мужик и телефон С милым Рай и в Бутике Уральские пельмени online video cutter com
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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