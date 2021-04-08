Поклонники поздравляют Настю Каменских с беременностью

Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Южной Америке, намекнула на глобальные перемены в своей жизни. Певица делится с подписчиками кадрами из райского уголка планеты и публикует кадры в купальнике, с гордостью демонстрируя результаты своей борьбы с лишними килограммами.

Фолловеры пристально рассматривают каждый кадр звезды. Одна из фотографий Каменских навела публику на мысль о том, что артистка находится в интересном положении.

На фото Настя запечатлена в леопардовом бикини. Девушка повернулась боком, поэтому стал заметен небольшой животик. Интернет-пользователи решили, что Каменских ждёт ребёнка.

"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", — написала в Instagram Каменских под снимком.

Фолловеры принялись сначала задавать вопросы, а потом и поздравлять Настю с тем, что она скоро станет мамой.

"Станешь мамой?"; "Настя, вас можно поздравить? По-моему, появился животик"; "Да она уже беременна, виден же животик"; "Беременна? 12-14 недель?" — комментировали снимок в Сети.

Настя Каменских замужем за своим партнёром по сцене рэпером Потапом. Пара долго держала в секрете свои отношения, однако весной 2019 года артисты поженились.

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