Анна Михалкова давно не выходила на связь с подписчиками. Актриса решила избавить себя от пристрастия к гаджетам. Отказ использования интернета и социальных сетей хорошо повлиял и на внешний облик Анны.
Актриса всегда была немного в теле, однако на новом фото Михалкова выглядит заметно постройневшей.
"Как человек, бросивший курить, начинает различать и радоваться запахам, или бросивший пить, начинает радоваться тому, что просыпается с лёгкой и светлой головой! Какое количество времени сжирает ненужная информация о жизни совершенно чужих мне людей", — написала Анна в Instagram.
Подписчики оценили умение Анны отказываться от всего лишнего, но особенно их поразил внешний вид Михалковой.
"Красавица, так красиво похудели!"
"Лучшая твоя фотография";
"Как вы на этом снимке похожи на вашу маменьку";
"Вы идеал! И пост соблюдаете, и диету. Выглядите отлично";
"Батюшки, как исхудали!" — написали поклонники актрисы.
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