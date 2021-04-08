Анна Михалкова постройнела, избавившись от соцсетей

Анна Михалкова давно не выходила на связь с подписчиками. Актриса решила избавить себя от пристрастия к гаджетам. Отказ использования интернета и социальных сетей хорошо повлиял и на внешний облик Анны.

Актриса всегда была немного в теле, однако на новом фото Михалкова выглядит заметно постройневшей.

"Как человек, бросивший курить, начинает различать и радоваться запахам, или бросивший пить, начинает радоваться тому, что просыпается с лёгкой и светлой головой! Какое количество времени сжирает ненужная информация о жизни совершенно чужих мне людей", — написала Анна в Instagram.

Подписчики оценили умение Анны отказываться от всего лишнего, но особенно их поразил внешний вид Михалковой.

"Красавица, так красиво похудели!" "Лучшая твоя фотография"; "Как вы на этом снимке похожи на вашу маменьку"; "Вы идеал! И пост соблюдаете, и диету. Выглядите отлично"; "Батюшки, как исхудали!" — написали поклонники актрисы.

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