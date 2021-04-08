Сестра Жанны Фриске поделилась кадрами с маленьким сыном певицы

Родная сестра Жанны Фриске Наталья лишена возможности видеться со своим племянником. Видео из семейного архива Наталья опубликовала в честь дня рождения сына покойной сестры.

Дмитрий Шепелев не позволяет никому из родни Жанны видеть мальчика, родившегося 7 апреля в православный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Наталья скучает по Платону, которому исполнилось семь лет. Единственное утешение — это кадры с мальчиком, которые родные певицы пересматривают со слезами на глазах.

Одним семейным видео Наталья поделилась в своём Instagram-аккаунте.

"Хотим тебе пожелать достигать высот во всех твоих начинаниях, мы знаем, ты очень талантливый, и этим ты пошёл в свою мамочку. Она очень любила, когда ты устраивал для нее миниконцерты с барабанами и танцевал. Желаю тебе, чтобы тебя окружали только верные друзья. А мы будем ждать, когда ты подрастёшь, все поймёшь и придёшь к нам. Знай, мы тебя любим и всегда помним, и ждём тебя. С твоим праздником, наш маленький принц!" — подписала кадры сестра исполнительницы.

Сам Дмитрий Шепелев скрывает лицо сына. В ответ на просьбы показать Платона телеведущий отвечает довольно резко, не поощряя любопытство фолловеров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.