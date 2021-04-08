Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что эпатажному исполнителю не стоит устраивать шоу в стенах храма.
Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, презентовал свой новый клип на ремикс песни "Новая волна" DJ Smash.
В своём стремлении шокировать публику шоумен зашёл весьма далеко. В новом клипе он предстаёт в образе папы римского. Его окружают монахини, которые пускаются в пляс.
В РПЦ заметили, что многие россияне негативно отнеслись к выходкам рэпера, что, по мнению представителей духовенства, свидетельствует о нравственном здоровье граждан.
"Вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств над святынями, — цитирует слова Вахтанга Кипшидзе РИА "Новости". — Наркотики, разврат, жажда наживы, гордыня как смысл жизни — одинаково губительны для души православного, мусульманина, иудея и буддиста".
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