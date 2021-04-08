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В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна с плясками в храме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что эпатажному исполнителю не стоит устраивать шоу в стенах храма.

DJ Smash & MORGENSHTERN - Новая Волна (Премьера Клипа, 2021)

Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, презентовал свой новый клип на ремикс песни "Новая волна" DJ Smash.

В своём стремлении шокировать публику шоумен зашёл весьма далеко. В новом клипе он предстаёт в образе папы римского. Его окружают монахини, которые пускаются в пляс.

В РПЦ заметили, что многие россияне негативно отнеслись к выходкам рэпера, что, по мнению представителей духовенства, свидетельствует о нравственном здоровье граждан.

"Вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств над святынями, — цитирует слова Вахтанга Кипшидзе РИА "Новости". — Наркотики, разврат, жажда наживы, гордыня как смысл жизни — одинаково губительны для души православного, мусульманина, иудея и буддиста".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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