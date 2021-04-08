Дроботенко показал свою самую главную женщину

51-летний юморист Сергей Дроботенко не женат и пока не обзавёлся наследниками.

Мама артиста Ветта Анатольевна в беседах с журналистами говорила ранее о том, что у её сына были серьёзные отношения с женщинами. Она не теряет надежду на то, что сын подарит ей внуков.

"Надеюсь, у него все получится на любовном фронте. Я давно внуков жду", — сказала женщина.

Родители звезды "Аншлага" до сих пор проживают в Омске, куда юморист частенько наведывается с визитами. Сергей — заботливый сын, который души не чает в своей маме.

Во всемирный день здоровья Дроботенко разместил в микроблоге фотографию своей мамы и пожелал ей здоровья.

"Давайте пожелаем здоровья нашим самым близким! Ну, а если останется, тогда и себе немножко. P. S. Никакой "Ок, Гугл" никогда не сравнится с "Маааааааааааам", — написал Сергей.

Артист нередко показывает совместные фотографии с мамой, которую он считает главной женщиной в своей жизни.

"На мне он проверяет свои шутки, а чувство юмора он перенял от своего отца" — рассказала Ветта Анатольевна.

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