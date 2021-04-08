Иван Ургант в своём вечернем шоу прокомментировал новость о том, что Следственный комитет проверяет песню Russian Woman.
Композиция, с которой певица Манижа, представит Россию на Евровидении в 2021 году, вызвала множество споров, в том числе среди политических лидеров.
Телеведущий дал совет ведомству.
"Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так — это формальность. То есть, люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку", — сказал Ургант в своей программе.
Звезда ТВ убеждён, что проверка поможет конкурсантке на главном песенном конкурсе Европы.
"И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", — подчеркнул Ургант.
Телеведущий уверен, что нужно "подстраховаться" и отправить песню Russian Woman в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а для верности прогнать композицию по базе ГИБДД.
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