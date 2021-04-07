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Иван Охлобыстин раскритиковал Первый канал

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Отец шестерых детей и священник Иван Охлобыстин объяснил, что его возмущает то, что он видит по телевизору и в Сети. Актёр очень категорично настроен по отношению ко многим проектам.

Иван Охлобыстин раскритиковал Первый канал

"Да сейчас любую сводку посмотреть, так там на первых местах кто кого убил да сожрал. Какой-то флуд, даже жалко время тратить. Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, ещё и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист", — отметил Охлобыстин в интервью "СтарХиту".

Звезда сериала "Интерны" уверен, что телевидение крайне негативно воздействует на людей. При этом он включает ТВ, когда там показывают его самого, чтобы посмотреть, не опозорился ли он.

"Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Всё, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал. НТВ — тоже не моё, СТС — это купленные блоками фильмы. Я без осуждения, понимаю, что люди должны работать на разные аудитории. Мне судить об этом бессмысленно", — отметил актёр.

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