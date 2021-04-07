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Наталья Бондарчук: "Настя Заворотнюк не даёт согласия на уход"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталья Бондарчук отказалась поздравлять звезду сериала "Моя прекрасная няня" с юбилеем, так как хочет дождаться момента её выздоровления.

Наталья Бондарчук: "Настя Заворотнюк не даёт согласия на уход"

Третьего апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. Наталья Бондарчук считает, что поздравления в данный момент будут неуместны.

"Я её поздравлю, когда всё это будет позади. А я верю в это, потому что Настя не даёт согласия на уход. Она преодолевает одно за другим — у неё такой настрой, который поддерживает её семья: муж Пётр, дети, а также врачи — что очень важно", — отметила Наталья Сергеевна.

Николай Цискаридзе хорошо осведомлён о состоянии Анастасии Заворотнюк, так как близко общается с её родственниками. Он не спешит делиться своими знаниями, так как уверен, что публика не должна знать о таких вещах.

"Услышал о проблемах Насти из СМИ. Написал, но мне никто не ответил. Я подумал, что у неё и так творится ад… Куда я ещё со своими вопросами полезу. Сейчас я, к сожалению, много чего знаю о ней — того, чего не надо знать… Рад, что какие-то детали не всплыли. Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышёву и родителям, и даже санитарам! Всем спасибо, что они не поступили так же, как со многими, скажем так, не последними людьми в мире — ничего не всплыло", — рассказал экс-премьер "Большого театра" в интервью "Новым русским сенсациям" на НТВ.

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Николай Цискаридзе о болезни Заворотнюк
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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